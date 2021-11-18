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Берлин опроверг договоренности с Лукашенко о приеме мигрантов

Четверг, 18 ноября 2021, 19:19

Германия не будет принимать беженцев, застрявших на белорусско-польской границе.

Об этом заявил в четверг министр внутренних дел страны Хорст Зеехофер после переговоров со своим польским коллегой, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

"Если бы мы приняли беженцев, если бы мы уступили давлению и сказали, что "мы принимаем беженцев в европейские страны", то это означало бы реализацию самой основы этой вероломной стратегии", - сказал Зеехофер на пресс-конференции в Варшаве.

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"Речь идет о нерегулярной и вероломной миграции, которую Беларусь организует при определенной поддержке России. Поляки не только преследуют свои собственные интересы. Они также действуют в пользу всего Европейского Союза", - добавил он.

Зеехофер назвал "дезинформацией" сообщение белорусского информационного агентства БЕЛТА о том, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко представил канцлеру Ангеле Меркель план выхода из кризиса, включающий прием в ЕС 2 тысяч мигрантов.

После двух раундов переговоров Лукашенко и Меркель в четверг белорусские власти очистили основные лагеря, где мигранты собирались на границе с Польшей, переместив людей в соседний транспортно-логистический центр.

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Беларусь шантаж мигрантами Германия Польша
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