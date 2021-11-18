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Парламент Австрії позбавив імунітету ексканцлера Курца

Четвер, 18 листопада 2021, 20:25

Парламент Австрії у четвер одноголосно зняв з 35-річного колишнього канцлера Себастіана Курца недоторканність. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише видання Der Standard.

Минулого місяця Курц подав у відставку з посади канцлера Австрії після того, як Прокуратура з економічних питань та корупції (WKStA) провела обшук у його офісі за звинуваченнями в тому, що він та його команда маніпулювали опитуваннями громадської думки та платили за них грошима платників податків. 

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Курц та його Австрійська народна партія (ÖVP) підтримали зняття імунітету з колишнього канцлера, наголошуючи, що це дозволить розлідуванню швидко просуватися вперед.

Курц заявляв, що не перешкоджатиме процесуальним діям, та відкидає всі звинувачення.

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Австрія
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