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Укр / Рус

Парламент Австрии лишил иммунитета экс-канцлера Курца

Четверг, 18 ноября 2021, 20:25

Парламент Австрии в четверг единогласно снял с 35-летнего бывшего канцлера Себастиана Курца неприкосновенность.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет издание Der Standard.

В прошлом месяце Курц подал в отставку с должности канцлера Австрии после того, как Прокуратура по экономическим вопросам и коррупции (WKStA) провела обыск в его офисе по обвинениям в том, что он и его команда манипулировали опросами общественного мнения и платили за них налогоплательщиками.

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Курц и его Австрийская народная партия (ÖVP) поддержали снятие иммунитета с бывшего канцлера, отмечая, что это позволит расследованию быстро продвигаться вперед.

Курц заявлял, что не будет препятствовать процессуальным действиям и отвергает все обвинения.

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Австрія
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