Меркель прокоментувала публікацію Росією конфіденційних листів з Парижа і Берліна

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель відреагувала на рішення глави МЗС РФ зробити публічним листування з французьким і німецьким колегами, висловивши жаль, що зустріч у Нормандському форматі - ні на рівні міністрів, ні на рівні глав держав - не відбулася.

Як повідомляє кореспондент "Європейська правда", про це Меркель сказала на пресконференції у четвер, відповідаючи на питання ЗМІ.

"Публікація кореспонденції не сильно мене здивувала, оскільки я читаю багато моїх листів у пресі, в цьому зв’язку нікому нічого приховувати. Але той факт, чому не відбулась зустріч міністрів закордонних справ, - він точно розглядався по-різному, з одного боку, німецькою та французькою сторонами, та російською стороною - з іншого", - сказала вона.

"Я просила російського президента, щоб до того часу, поки я залишаюся канцлером, така зустріч відбулась, я навіть бажала зустрічі на рівні лідерів, але, на жаль, цього не сталося, і тому я висловлюю великий жаль. Публікація листування тут нічого не змінює. На мій погляд, така зустріч мала відбутися", - додала Меркель.

Нагадаємо, 17 листопада Міністерство закордонних справ Росії опублікувало конфіденційне дипломатичне листування російського міністра Сергєя Лаврова з главами МЗС Франції та Німеччини Жаном-Івом Ле Дріаном та Гайко Маасом.

В МЗС РФ пояснили такий крок тим, що позиція російської сторони і її підхід до проведення зустрічі в Нормандському форматі нібито регулярно викривлюється.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що оприлюдненням листів Росія має на меті "добити" Нормандський формат.

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