Генінспектора Бундесверу обрали головою Військового комітету НАТО

Генеральний інспектор Збройних сил Німеччини Карстен Броєр був обраний майбутнім головою Військового комітету НАТО.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Національні військові представники альянсу обрали 61-річного генерала на цю посаду під час засідання в Копенгагені. Броєр замінить адмірала Каво Драгоне, який обіймав цю посаду з 2025 року.

Броєр переміг у змаганні з начальником штабу Канади Дженні Каріньян, яка, у разі обрання, стала б першою жінкою на чолі Військового комітету. Він має замінити нинішнього голову в липні 2027 року.

"На посаді генерального інспектора генерал Броєр продемонстрував стратегічне передбачення та відіграв вирішальну роль у реструктуризації Бундесверу", – прокоментував вибори федеральний міністр оборони Борис Пісторіус.

"Тепер він присвятить усі свої сили та досвід НАТО, який стоїть перед великими, історичними викликами", – додав він.

Броєр подякував "за довіру, яку мені надали". "Підтримка начальників штабів наших союзників по НАТО дуже багато для мене значить. Перед нами стоять великі завдання в рамках альянсу – заради нашої безпеки та миру в Європі й за її межами", – заявив він.

Як голова Військового комітету, з середини наступного року його завданням буде об’єднати погляди всіх держав-членів та надавати Альянсу ґрунтовні військові рекомендації. "З великою повагою до цього завдання я з нетерпінням чекаю на цю відповідальну та важливу посаду і на те, щоб разом із нашими союзниками взяти на себе відповідальність за мир і свободу в нашому Альянсі", – сказав Броєр.

Голова Військового комітету, поряд із Верховним головнокомандувачем ОЗС НАТО в Європі (SACEUR), вважається однією з найвпливовіших військових постатей у НАТО. Він є головним військовим радником Генерального секретаря та ланкою, через яку спільні рекомендації начальників штабів усіх держав-членів НАТО подаються до політичних органів, що приймають рішення. Крім того, через нього директиви та настанови Військового комітету передаються стратегічним командувачам НАТО та генеральному директору Міжнародного військового штабу.

Останнім німцем, який обіймав цю посаду, був генерал Гаральд Куят. Раніше він також був генеральним інспектором Бундесверу та обіймав посаду голови Військового комітету з липня 2002 року по червень 2005 року.

Обрання генерала Броєра також розглядається в альянсі як знак вдячності за нещодавній значний внесок Німеччини у зміцнення оборонного потенціалу Європи. За даними НАТО, Німеччина наразі посідає перше місце в Європі за обсягом видатків на оборону – близько 125 млрд євро, а з цього року вона обіймає більше керівних посад у військовій командній структурі альянсу, ніж Сполучені Штати.

У найближчі місяці міністру оборони Пісторіусу доведеться прийняти рішення щодо того, хто замінить Броєра на посаді військового керівника Бундесверу. Останніми місяцями провідним кандидатом є генерал Крістіан Фройдінг, який трохи більше року обіймає посаду інспектора сухопутних військ. Фройдінга вважають близькою довіреним особою Пісторіуса; до того, як обійняти посаду інспектора, він очолював стратегічно важливий штаб у міністерстві, який координує військову підтримку України. Відтоді Фройдінг активно впроваджує структурні перетворення в армії.

Варто зазначити, що Броєр раніше говорив, що Європі потрібна визначеність від США щодо військової співпраці.

Він також висловлював думку, що у 2029 році Росія буде в змозі вчинити напад на НАТО – або й навіть раніше.