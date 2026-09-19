Ле Пен виступила з різкою критикою Росії

У заяві, опублікованій у суботу, 19 вересня, двоє провідних діячів французької ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен і Жордан Барделла зайняли тверду позицію щодо Москви.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RTL.

Марін Ле Пен та Жордан Барделла стверджують, що Росія не може "розраховувати на те, щоб прямо чи опосередковано диктувати політику" Франції "за допомогою залякування, погроз, дестабілізації чи психологічного тиску", засуджуючи ворожі дії Москви.

"Жодна провокація, жодна таємна операція та жодні дестабілізуючі дії не зможуть змусити Францію сприяти досягненню Росією своїх військових цілей в Україні", – додали вони.

Ця заява з’явилася на наступний день після зустрічі в Єлисейському палаці, на якій був присутній Жордан Барделла, і яка мала на меті поінформувати політичні сили про геополітичні кризи, з якими стикається Франція.

Ле Пен, яка є лідеркою президентських перегонів за результатами опитувань, регулярно піддається критиці з боку опонентів за позиції, які вважаються примирливими щодо російського правителя.

Політики заявили, що рішуче засуджують рішення Москви взяти під контроль активи європейських компаній, які досі працюють у Росії, таких як Nestlé та Auchan, – "ворожий акт", що "безпосередньо підриває інтереси та права наших компаній".

Вони також заявили, що "підтримують усі заходи, необхідні для зміцнення безпеки нашої стратегічної інфраструктури", після того як президент Франції Емманюель Макрон у п’ятницю, 18 вересня, оголосив, що доручив уряду підготувати план захисту критичної інфраструктури від російських гібридних атак.

Визнаючи "погіршення ситуації з безпекою", про яке повідомили політичним силам, Марін Ле Пен та Жордан Барделла заявляють, що "Франція не може (...) залишити безкарними будь-які ворожі дії, вчинені на її території, проти її інфраструктури, її стратегічних інтересів або її народу".

Як відомо, прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що розвіддані свідчать про російські "плани гібридних ударів" проти країн, які підтримують Україну.

Варто також зазначити, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн говорила, що ЄС планує представити нову стратегію безпеки, яка має доповнити статтю 4 Договору НАТО.