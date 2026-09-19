У НАТО привітали угоду щодо Гренландії

НАТО вітає нову угоду про безпеку між Гренландією, Данією та Сполученими Штатами.

Про це йдеться у коментарі речника Альянсу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TV2.

У НАТО заявили, що угода сприятиме зміцненню безпеки і стабільності в регіоні.

"Арктика та Північна Атлантика мають вирішальне значення для нашої колективної безпеки. Ця угода сприятиме зміцненню безпеки, стабільності та співпраці в цьому надзвичайно важливому регіоні", – йдеться у коментарі.

Як зазначається, НАТО й надалі робитиме свій внесок у зміцнення безпеки в Арктиці.

У п’ятницю ввечері США, Данія та Гренландія оголосили про прорив у багатомісячній суперечці щодо найбільшого острова світу.

Як повідомили уряди Данії та Гренландії, підписання угоди очікується наступного тижня.

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен сподівається на більшу стабільність після прориву у суперечці з Вашингтоном щодо Гренландії.

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