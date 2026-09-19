Лідерка популістської румунської партії SOS Romania й відома скандальними витівками Діана Шошоаке в ефірі російського пропагандистського каналу поскаржилась на політиків, які перекривають румунам воду.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Digi24.

Прямо з самого серця Європейського Союзу, з Брюсселя, лідерка SOS Romania вийшла в прямий ефір на Russia Today. Вона заявила, що жандарми без поважної причини напали на депутатів SOS та протестувальників.

"У румунській столиці ми бачимо диктатуру Європейського Союзу, яку нав’язують Румунії всі ці політичні партії, що керують усією країною. І коли мої депутати з партії SOS Romania, які перебувають в опозиції – єдиній опозиції в Румунії, – вийшли на вулиці та захищали протестувальників, у той самий момент поліція та жандарми почали застосовувати сльозогінний газ і бити їх", – заявила лідерка "партії.

Далі її промова доходить до межі абсурду. Наприклад, вона заявила, що румуни вмирають від спраги, бо їм перекривають доступ до води з гір.

"Ось вона, так звана демократія Європейського Союзу: побиття, рабство, сльозогінний газ, і вони хочуть, щоб населення було рабами. Тут просто неймовірно. Люди голодують, повірте мені. А тепер політики, які перебувають при владі, перекривають воду. Ви можете собі це уявити? Вони їдуть у гори, перекривають воду і відводять її до своїх компаній. Що це таке? Це божевілля", – додала Шошоаке.

Варто зазначити, що вона також з’явилася в ефірі телеканалу Russia Today після того, як російський дрон влучив у житловий будинок у Галаці. Тоді вона звинуватила НАТО та Європейський Союз у тому, що вони хочуть змусити Румунію напасти на Росію.

"Це ще одна спроба не лише Зеленського, а й НАТО та Урсули фон дер Ляєн підштовхнути Румунію до нападу на Росію та війни. (...) Ми відіграємо важливу стратегічну роль, але це не означає, що Європейський Союз і НАТО можуть зробити нас своїми рабами і змусити гинути в їхніх інтересах", – заявила вона.

Діана Шошоаке відома численними скандальними висловлюваннями і вчинками, у тому числі спрямованими проти України.

У квітні Європарламент зняв депутатський імунітет із Шошоаке за клопотанням Румунії, де їй висувають низку звинувачень.

У червні Шошоаке була серед небагатьох "європейських" гостей на Петербурзькому міжнародному економічному форумі та виступала там; в МЗС Румунії розкритикували її поїздку.