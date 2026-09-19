Топгенерал: НАТО готовий до можливого нападу Росії під "чужим прапором"

НАТО готовий відповісти на можливу ескалацію з боку Росії на східному фланзі Європи.

Про це заявив у суботу головний генерал альянсу адмірал Джузеппе Каво Драгоне, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Його заява прозвучала на тлі дедалі частіших попереджень про можливий інсценований напад з боку Москви.

"Альянс готовий, структура готова, солдати… озброєння готове", – сказав Драгоне журналістам під час чергового засідання 32 найвищих генералів альянсу в Копенгагені, додавши, що НАТО продовжує роботу над "збільшенням" цих сил "як за чисельністю, так і за рівнем технічної досконалості".

Останніми тижнями Європа стикається зі зростаючою кількістю порушень повітряного простору та спроб саботажу, оскільки напруженість у відносинах з Росією продовжує зростати через повномасштабну війну в Україні. У серпні у звітах розвідки США містилося попередження про те, що Москва планує обмежений напад на країну НАТО у найближчі роки.

Драгоне, голова військового комітету НАТО, зазначив, що в суботу генерали альянсу не обговорювали останні попередження, але наголосили, що НАТО має готові "4 000 сторінок" військових планів для захисту свого східного флангу, починаючи зі сценаріїв, що передбачають "мінімальну кризу або втручання на нашій території". У 2023 році союзники по НАТО погодили три оперативні плани регіональної оборони після повномасштабного вторгнення Москви в Україну.

Союзники "готові на випадок ескалації. У разі нападу ми знаємо, як діяти", – сказав Драгоне.

"Безвідповідальна поведінка Росії протягом останніх тижнів і місяців… продовжує випробовувати рішучість союзників і має на меті підірвати довіру та послабити нашу єдність", – зазначив Драгоне, додавши: "Хочу чітко сказати – ці спроби не розділяють нас. Вони загострюють наші інструменти, роблять нас набагато більш згуртованими та рішучими".

Як відомо, прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що розвіддані свідчать про російські "плани гібридних ударів" проти країн, які підтримують Україну.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що його країна теж має дані про те, що Росія готує гібридні атаки проти союзників України.