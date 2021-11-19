Історія про те, як глава МЗС РФ Лавров несподівано для себе допоміг Україні

У середу ввечері офіційний сайт дипслужби РФ опублікував 28 сторінок закритого, непублічного листування свого керівника Сергєя Лаврова з очільниками МЗС Німеччини та Франції. Звісно ж, без дозволу з їхнього боку на таке оприлюднення.

Про те, чому такий крок Лаврова грає дуже на користь Україні дивіться у відеоблозі редактора ЄвроПравди Сергія Сидоренка на нашому Youtube-каналі, або читайте в статті Як Лавров вбиває "Нормандію" та чому МЗС РФ зробило Україні несподіваний подарунок.

У цієї історії є три виміри. Перший – руйнування довіри до РФ. Дії МЗС РФ знищують залишки довіри Заходу до майбутніх переговорів із Москвою.

Другий – непублічне ставлення німців та французів до російської агресії. Більша частина пакету оприлюднених документів – технічне листування, пов’язане з обміном нотами, погодженням дати зустрічі міністрів Нормандської четвірки (від проведення якої РФ наполегливо відмовляється),а також пропозиції самої Росії щодо документів Нормандії.

Найцікавішою є спільна відповідь глав МЗС Франції та Німеччині своєму колезі. Слід підкреслити, що це конфіденційна відповідь, яку ніхто не мав би побачити, яка не написана спеціально для ЗМІ.Так от, у цьому документі – лише добрі новини для України. Документ підтвердив, що французький та німецький міністри справді на стороні України.

Їхня відповідь починається з того, що пропозиції Лаврова неприйнятні, що вони не можуть погодитися з тезами про "внутрішньоукраїнський" конфлікт або посередницьку роль Росії у Тристоронній контактній групі, або про "налагодження прямого діалогу між Києвом, Донецьком та Луганськом".

І третій вимір цієї історії – перспективи Нормандського формату. Глава МЗС України Дмитро Кулеба охарактеризував дії Росії щодо оприлюднення конфіденційного листування добиванням Нормандського формату.

Тут є логіка. По-перше, сам факт того, що Росія може опублікувати непублічні "нормандські" пропозиції, підриває можливість діалогу з нею. І цілком можливо, що Росія розраховувала, що у відповідь на її крок або Україна, або Франція з Німеччиною оголосять про призупинення нормандських переговорів, участі у яких Росія системно уникає.

Втім, ці очікування, якщо і були, то не справдилися. Наразі Київ, Берлін та Париж не зробили ані кроку, вигідного Росії.

Ба більше, у стратегічній перспективі дії РФ будуть вигідні... передусім Києву!

Чому? Читайте в матеріалі Сергія Сидоренка Як Лавров вбиває "Нормандію" та чому МЗС РФ зробило Україні несподіваний подарунок, або дивіться у його відеоблозі на нашому Youtube-каналі.