У Болгарії групі військових висунули звинувачення у шпигунстві на користь Росії

Військова прокуратура Болгарії 18 листопада висунула звинувачення групі колишніх і чинних військових у шпигунстві на користь Російської Федерації.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Associated Press.

Шістьох осіб звинувачують у зборі й передачі засекреченої інформації представникам іноземної країни. Серед них - колишній старший співробітник військової розвідки Болгарії, посадовці вищої ланки у Міноборони та колишній військовий аташе, що мав доступ до таємної інформації у парламенті.

Їх затримали ще у березні 2021 року. Зараз п’ять осіб залишаються під вартою, а одного відпустили під заставу.

Ключовою людиною з групи вважають ексспівробітника військової розвідки - випускника відповідного факультету у Москві, при російському ГРУ.

Прокурори вважають, що після повернення до Болгарії йому доручили створити агентурну мережу з людей, які б мали доступ до непублічних документів, пов’язаних з НАТО і ЄС. Передачею даних російській стороні - через посольство РФ, за версією звинувачення, займалася його дружина, яка одночасно є громадянкою Росії і Болгарії.

Якщо провину військових буде доведено, їм загрожує від 10 років до довічного позбавлення волі.

Минулого року Болгарія вислала через підозри у шпигунстві п’ятьох співробітників посольства Росії, у тому числі військового аташе, якого вважають координатором шпигунської мережі у Болгарії. Через наявність дипломатичного імунітету висунути їм звинувачення було неможливо.