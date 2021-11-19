В Болгарии группе военных выдвинули обвинения в шпионаже в пользу России

Военная прокуратура Болгарии 18 ноября предъявила обвинение группе бывших и действующих военных в шпионаже в пользу Российской Федерации.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Associated Press.

Шесть человек обвиняются в сборе и передаче засекреченной информации представителям иностранного государства. Среди них бывший старший сотрудник военной разведки Болгарии, должностные лица высшего звена в Минобороны и бывший военный атташе, имевший доступ к тайной информации в парламенте.

Они были задержаны еще в марте 2021 года. Сейчас пять человек остаются под стражей, а одного отпустили под залог.

Ключевым лицом из группы считают экс-сотрудника военной разведки – выпускника соответствующего факультета в Москве, при российском ГРУ.

Прокуроры считают, что по возвращении в Болгарию ему поручили создать агентурную сеть из людей, которые имели бы доступ к непубличным документам, связанным с НАТО и ЕС. Передачей данных российской стороне через посольство РФ, по версии обвинения, занималась его супруга, одновременно гражданка России и Болгарии.

Если вина военных будет доказана, им грозит от 10 лет до пожизненного лишения свободы.

В прошлом году Болгария выслала из-за подозрений в шпионаже пять сотрудников посольства России, в том числе военного атташе, которого считают координатором шпионской сети в Болгарии. Из-за наличия дипломатического иммунитета предъявить им обвинения было невозможно.