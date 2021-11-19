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Мигранты попытались проникнуть из Беларуси в Польшу через Западный Буг

Пятница, 19 ноября 2021, 11:33

Польские пограничники предотвратили попытку четырех мигрантов пересечь границу Польши на понтонной лодке через Западный Буг.

Об этом рассказал спикер Надбужанского отдела польской пограничной службы Дариуш Сеницкий, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.pl.

По его словам, поздно вечером в четверг, "на высоте пограничной заставы в Янове-Подляском, офицеры и солдаты предотвратили попытку четырех мигрантов нелегально пересечь границу из Беларуси в Польшу с помощью понтонной лодки".

Спикер добавил, что людей вернули в Беларусь.

С начала года польские пограничники зафиксировали более 34 тысяч попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы, из них 6 тысяч в ноябре, почти 17,3 тысячи в октябре почти 7,7 тысячи - в сентябре.

19 ноября польские пограничники сообщили, что за сутки зафиксировали 255 попыток незаконного пересечения границы с Белоруссией, в двух случаях это были большие группы мигрантов.

Беларусь 18 ноября заявила, что большинство мигрантов из лагерей на границе с Польшей переместили в пограничный транспортно-логистический центр.

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