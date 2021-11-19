У ЄC та НАТО засудили Росію за знищення супутника і випробування зброї у космосі

У Європейському Союзі та НАТО засудили випробування Росією протисупутникової зброї, під час якого було знищено російський супутник і поставлено під загрозу роботу МКС.

Відповідні заяви були оприлюднені у ЄС та НАТО в п’ятницю, 19 листопада, повідомляє "Європейська правда".

У заяві від імені всього ЄС глава дипломатії блоку Жозеп Боррель зазначив, що Європейський Союз рішуче засуджує проведення Росією випробування протисупутникової зброї, в результаті якого було знищено її власний супутник "Космос-1408". Боррель назвав це "явним актом безвідповідальної поведінки у космічному просторі".

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В результаті утворилася велика кількість космічного сміття, яке створює тривалу небезпеку для космічної діяльності, наголосив глава дипломатії ЄС.

"Проведення таких випробувань є небезпечним і найвищим чином дестабілізуючим, оскільки потенційно може призвести до погіршення довіри між учасниками космічної діяльності та посилення сприйняття загроз. Це може призвести до потенційних катастрофічних наслідків", - заявив Боррель.

"Цим випробуванням Росія продемонструвала свою здатність знищувати супутники в космосі. Така загрозлива поведінка спричиняє високий ризик прорахунку та ескалації та підриває стабільність у космічному просторі", - додав він.

Європейський Союз закликав всі держави, включаючи Російську Федерацію, утримуватися від подальших подібних випробувань і зробити конструктивний внесок у зусилля ООН з розробки норм, правил і принципів відповідальної поведінки в космічному просторі.

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Північноатлантична рада в окремій заяві 19 листопада "рішуче засудила безрозсудне та безвідповідальне випробування протисупутникової ракети, проведене Російською Федерацією 15 листопада 2021 року".

"Дії Росії демонструють зразок безвідповідальної поведінки та ставлять під загрозу безпеку, економічні, наукові та комерційні інтереси всіх країн та суб'єктів, які прагнуть досліджувати та використовувати космічний простір у мирних цілях", - заявили у НАТО.

В Альянсі також закликали всі країни, у тому числі Росію, приєднатися до міжнародних зусиль з розробки норм, правил та принципів відповідальної поведінки з метою зменшення космічних загроз.

Росія за допомогою протисупутникової ракети збила один зі своїх старих супутників "Космос-1408", який своєю чергою розлетівся на 1500 шматків космічного сміття і сотні тисяч дрібніших уламків.

Вашингтон заявив, що через уламки екіпажу Міжнародної космічної станції довелося сховатися в кораблях "Союз" та Crew Dragon на випадок, якщо доведеться терміново евакуюватися.

Міністерство оборони Росії підтвердило випробування у заяві у вівторок увечері, але додало, що "уламки не становлять жодної загрози космічній діяльності".

У 2019 році НАТО визнала космос п’ятою оперативною сферою діяльності разом з повітрям, морем, наземним та кібернетичним простором. Єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон заявив, що Європейська комісія розпочне роботу над новою космічною та оборонною стратегією.