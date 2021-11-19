В ЕС и НАТО осудили Россию за уничтожение спутника и испытание оружия в космосе

В Европейском Союзе и НАТО осудили испытание Россией противоспутникового оружия, в ходе которого был уничтожен российский спутник и поставлена под угрозу работа МКС.

Соответствующие заявления были обнародованы в ЕС и НАТО в пятницу, 19 ноября, сообщает "Европейская правда".

В заявлении от имени всего ЕС глава дипломатии блока Жозеп Боррель отметил, что Европейский Союз решительно осуждает проведение Россией испытания противоспутникового оружия, в результате которого был уничтожен его собственный спутник "Космос-1408". Боррель назвал это "явным актом безответственного поведения в космическом пространстве".

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В результате образовалось большое количество космического мусора, создающего длительную опасность для космической деятельности, подчеркнул глава дипломатии ЕС.

"Проведение таких испытаний является опасным и дестабилизирующим, поскольку потенциально может привести к ухудшению доверия между участниками космической деятельности и усилению восприятия угроз. Это может повлечь за собой потенциальные катастрофические последствия", - заявил Боррель.

"Этим испытанием Россия продемонстрировала свою способность уничтожать спутники в космосе. Такое угрожающее поведение влечет за собой высокий риск просчета и эскалации и подрывает стабильность в космическом пространстве", - добавил он.

Европейский Союз призвал все государства, включая Российскую Федерацию, воздерживаться от дальнейших подобных испытаний и внести конструктивный вклад в усилия ООН по разработке норм, правил и принципов ответственного поведения в космическом пространстве.

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Североатлантический совет в отдельном заявлении 19 ноября "решительно осудил безрассудное и безответственное испытание противоспутниковой ракеты, проведенное Российской Федерацией 15 ноября 2021 года".

"Действия России демонстрируют образец безответственного поведения и ставят под угрозу безопасность, экономические, научные и коммерческие интересы всех стран и субъектов, стремящихся исследовать и использовать космическое пространство в мирных целях", - заявили в НАТО.

В Альянсе также призвали все страны, включая Россию, присоединиться к международным усилиям по разработке норм, правил и принципов ответственного поведения с целью уменьшения космических угроз.

Россия с помощью противоспутниковой ракеты сбила один из своих старых спутников "Космос-1408", который в свою очередь разлетелся на 1500 кусков космического мусора и сотни тысяч более мелких обломков.

Вашингтон заявил, что из-за обломков экипажу Международной космической станции пришлось укрыться в кораблях "Союз" и Crew Dragon на случай, если придется срочно эвакуироваться.

Министерство обороны России подтвердило испытания в заявлении во вторник вечером, но добавило, что "обломки не представляют никакой угрозы космической деятельности".

В 2019 году НАТО признала космос пятой оперативной сферой деятельности вместе с воздухом, морем, наземным и кибернетическим пространством. Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Европейская комиссия приступит к работе над новой космической и оборонной стратегией.