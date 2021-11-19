В Угорщині виявили рекордне число нових випадків COVID-19 з початку пандемії

В Угорщині за останню добу зафіксували 11 289 нових випадків коронавірусу – це найбільше з початку пандемії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал HVG.hu.

Досі найбільшу кількість нових випадків, 11 265, було зафіксовано 26 березня, на піку третьої хвилі епідемії.

За останню добу померли 135 пацієнтів з коронавірусом.

В країні з 10-мільйонним населенням першу дозу вакцини отримали 6 017 807 осіб, з них 5 788 775 – повністю щеплені.

Прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив у п'ятницю, що пік четвертої хвилі тільки наближається.

З 20 листопада угорський уряд знову запровадив обов’язкове носіння масок у закритих приміщеннях.

Також Угорщина зобов’яже медичних працівників отримати додаткові дози вакцини.