В Венгрии выявили рекордное число новых случаев COVID-19 с начала пандемии

В Венгрии за последние сутки зафиксировали 11 289 новых случаев коронавируса – это больше всего с начала пандемии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал HVG.hu.

До сих пор наибольшее количество новых случаев, 11 265, было зафиксировано 26 марта, на пике третьей волны эпидемии.

За последние сутки скончались 135 пациентов с коронавирусом.

В стране с 10-миллионным населением первую дозу вакцины получили 6 017 807 человек, из них 5 788 775 - полностью привиты.

Премьер-министр Виктор Орбан заявил в пятницу, что пик четвертой волны только близится.

С 20 ноября венгерское правительство снова ввело обязательное ношение масок в закрытых помещениях.

Также Венгрия обяжет медицинских работников получить дополнительные дозы вакцины.