Вулкан на Канарах вивергається вже 2 місяці - найдовше на острові за 300 років

19 листопада виповнилося два місяці від початку виверження вулкана Кумбре-В’єха на острові Ла-Пальма. Воно вже стало найдовшим на острові з 1712 року та "найгіршим в новітній історії", а матеріальні збитки можуть сягати 700 млн євро.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у матеріалі El Pais.

Виверження триває вже 61 день - що, втім, ще значно менше, ніж виверження вулкана Тіманфая на острові Лансароте, ще одному з архіпелагу Канарських островів, яке тривало 2055 днів.

За ці два місяці залишити свої домівки довелося близько 7000 людей, сотні втратили роботу.

Лава вкрила понад 1040 гектарів території з західної сторони острова, що складає 1,4% його загальної площі, та сформувала в океані новий півострів, площа якого вже становить понад 40 гектарів.

У найширшій своїй частині потік лави досягає 3,2 км. Всього сформувалося 12 окремих потоків лави, що поглинули вже майже 1200 будинків.

Уряд Канарських островів виділив для поселення людей, які втратили свої домівки, два готелі та кілька соціальних приміщень, але користуються ними з пів тисячі людей. Решта розмістилися у своїх родичів або друзів.

Лідер регіонального уряду Ангел Віктор Торрес заявив, що збитки від виверження вже сягають від 500 до 700 млн євро.

За словами науковців Центральної геофізичної обсерваторії, вулкан останнім часом знизив активність і викидає значно менше лави.