Вулкан на Канарах извергается уже 2 месяца – дольше всего на острове за 300 лет

19 ноября исполнилось два месяца с начала извержения вулкана Кумбре-Вьеха на острове Ла-Пальма. Оно уже стало самым длительным на острове с 1712 года и "худшим в новейшей истории", а материальный ущерб может достигать 700 млн евро.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в материале El Pais.

Извержение длится уже 61 день - что, впрочем, гораздо меньше, чем извержение вулкана Тиманфая на острове Лансароте, еще одном из архипелага Канарских островов, которое длилось 2055 дней.

За эти два месяца покинуть свои дома пришлось около 7000 человек, сотни потеряли работу.

Лава покрыла более 1040 гектаров территории с западной стороны острова, что составляет 1,4% его общей площади, и сформировала в океане новый полуостров, площадь которого уже составляет более 40 гектаров.

В самой широкой части поток лавы достигает 3,2 км. Всего сформировалось 12 отдельных потоков лавы, поглотивших уже около 1200 домов.

Правительство Канарских островов выделило для поселения людей, которые потеряли свои дома, два отеля и несколько социальных помещений, но пользуются ими около полутысячи человек. Остальные разместились у своих родственников или друзей.

Лидер регионального правительства Ангел Виктор Торрес заявил, что ущерб от извержения уже достигает от 500 до 700 млн евро.

По словам ученых Центральной геофизической обсерватории, вулкан в последнее время снизил активность и выбрасывает гораздо меньше лавы.