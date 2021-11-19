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Греція пропонує ЄС внести третю дозу вакцини в COVID-сертифікат, щоб він був дійсним

П'ятниця, 19 листопада 2021, 14:53

Третє щеплення протягом шести місяців після останньої дози вакцини проти COVID-19 має бути внесене в COVID-сертифікат ЄС, щоб він був дійсним.

З такою пропозицією виступив прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Виступаючи зі зверненням до греків на тлі різкого зростання випадків COVID-19, Міцотакіс, сказав, що відправить голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн пропозицію, щоб цифровий сертифікат був дійсним, лише якщо він включає третю дозу через шість місяців після останнього щеплення.

"Таким чином ми уникнемо будь-якої тріщини в стіні імунітету, яка вже була побудована на нашому континенті", – сказав Міцотакіс.

Міцотакіс був першим лідером ЄС, який запропонував видавати COVID-сертифікат у всьому блоку у 2020 році.

Єврокомісія заявила  у четвер, що планує внести зміни до регламенту ЄС щодо сертифікатів до закінчення їхнього терміну дії після 30 червня 2022 року.

Між Комісією та вченими тривають дебати щодо несення додаткової дози в сертифікат. Тим не менш, неясно, скільки часу буде діяти сертифікат після останньої дози.

Комісія обговорює закінчення терміну дії сертифіката через 12 місяців після введення останньої дози вакцини проти COVID-19.

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Греція Вакцини Коронавірус
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