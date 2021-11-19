Греция предлагает ЕС внести третью дозу вакцины в COVID-сертификат, чтобы он был действительным

Третья прививка в течение шести месяцев после последней дозы вакцины против COVID-19 должна быть внесена в COVID-сертификат ЕС, чтобы он был действительным.

С таким предложением выступил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Выступая с обращением к грекам на фоне резкого роста случаев COVID-19, Мицотакис сказал, что отправит главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен предложение, чтобы цифровой сертификат был действителен лишь в том случае, если он включает третью дозу через шесть месяцев после последней прививки.

"Таким образом, мы избежим любой прорехи в стене иммунитета, которая уже была построена на нашем континенте", - сказал Мицотакис.

Мицотакис был первым лидером ЕС, предложившим выдавать COVID-сертификат во всем блоке в 2020 году.

Еврокомиссия заявила в четверг, что планирует внести изменения в регламент ЕС по сертификатам до окончания их срока действия после 30 июня 2022 года.

Между Комиссией и учеными продолжаются дебаты по внесению дополнительной дозы в сертификат. Тем не менее, неясно, сколько времени будет действовать сертификат после последней дозы.

Комиссия обсуждает истечение срока действия сертификата через 12 месяцев после введения последней дозы вакцины против COVID-19.