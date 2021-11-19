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Берлін звинуватив Москву в порушенні дипломатичної практики через "злив" закритого листування

П'ятниця, 19 листопада 2021, 15:10

Міністерство закордонних справ Німеччини звинуватило МЗС Росії у порушенні дипломатичної практики після оприлюднення конфіденційного листування між німецьким, французьким та російським міністрами. 

Про це повідомив офіційний представник німецького МЗС на запит DW, пише "Європейська правда".

"Ми взяли до відома рішення міністра закордонних справ РФ Сергєя Лаврова оприлюднити цю конфіденційну комунікацію. Ми вважаємо цей крок порушенням звичної дипломатичної практики", - відповів офіційний представник німецького МЗС.

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Він підкреслив, що "Німеччина та Франція протягом місяців інтенсивно працюють над відновленням переговорів та реалізацією конкретного порядку денного щодо мирного врегулювання на основі мінських домовленостей". 

Він закликав російську сторону від імені Німеччини "повернутися за стіл переговорів і продовжити їх у форматах, які виправдали себе, та за принципами, що виправдали себе".

МЗС Франції відреагувало на дії Росії напередодні аналогічною заявою.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель також відреагувала на рішення глави МЗС РФ зробити публічним листування, висловивши жаль, що зустріч у Нормандському форматі - ні на рівні міністрів, ні на рівні глав держав - не відбулася. 

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія своїми діями просто добиває Нормандський формат, демонструє, що вона не зацікавлена в його розвитку.

Про те, що це означає для України - дивіться у відеоблозі ЄвроПравди:

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