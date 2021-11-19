Берлин обвинил Москву в нарушении дипломатической практики из-за "слива" закрытой переписки

Министерство иностранных дел Германии обвинило МИД России в нарушении дипломатической практики после обнародования конфиденциальной переписки между германским, французским и российским министрами.

Об этом сообщил официальный представитель немецкого МИД по запросу DW, пишет "Европейская правда".

"Мы приняли к сведению решение министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова обнародовать эту конфиденциальную коммуникацию. Мы считаем этот шаг нарушением привычной дипломатической практики", - ответил официальный представитель немецкого МИД.

Он подчеркнул, что "Германия и Франция в течение месяцев интенсивно работают над возобновлением переговоров и реализацией конкретной повестки дня о мирном урегулировании на основе минских договоренностей".

Он призвал российскую сторону от имени Германии "вернуться за стол переговоров и продолжить их в оправдавших себя форматах и ​​по оправдавшим себя принципам".

МИД Франции отреагировал на действия России накануне аналогичным заявлением.

Канцлер Германии Ангела Меркель также отреагировала на решение главы МИД РФ сделать публичной переписку, выразив сожаление, что встреча в Нормандском формате - ни на уровне министров, ни на уровне глав государств - не состоялась.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия своими действиями просто добивает Нормандский формат, демонстрирует, что она не заинтересована в его развитии.

О том, что это значит для Украины – смотрите в видеоблоге ЕвроПравды:

Читайте также: Как Лавров убивает "Нормандию" и почему МИД РФ сделал Украине неожиданный подарок