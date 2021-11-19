Норвегія посилює правила в’їзду і закликає відмовитися від рукостискань

У п’ятницю норвезькі чиновники заявили, що країна вводить суворіший контроль на прикордонних переходах, вимагаючи від усіх зареєструватися перед в’їздом на тлі зростання випадків COVID-19.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", пише AP.

Міністр юстиції Норвегії Емілі Енгер Мель заявила, що цей крок, який набуде чинності 26 листопада, спрямований на те, щоб "краще контролювати, хто приїздить". У Норвегії, як і в інших європейських країнах, останнім часом спостерігається зростання випадків COVID-19 із збільшенням кількості госпіталізацій.

Усі люди віком від 16 років, як громадяни Норвегії, так і іноземці, повинні зареєструватися на урядовому веб-сайті принаймні за три дні до в’їзду в країну. Там вони отримають підтвердження, яке влада може запитати на прикордонних пунктах пропуску. Людям без підтвердження можуть відмовити у в'їзді.

Міністр охорони здоров’я Інгвільд К’єркол у свою чергу закликала припинити практику рукостискання для привітань.

"Тепер я закликаю всіх відмовитися від рукостискання і повернутися до вільного від інфекції способу вітання", - сказала К’єркол.

25 вересня Норвегія скасувала більшість національних обмежень щодо коронавірусу, а тодішній міністр охорони здоров’я Бент Хоі заявив, що "рукостискання знову буде дозволено".

У середу Норвезький інститут громадського здоров'я заявив, що очікує збільшення кількості випадків і госпіталізацій серед нещеплених дорослих і людей похилого віку до Різдва.