Норвегия ужесточает правила въезда и призывает отказаться от рукопожатий.

В пятницу норвежские чиновники заявили, что страна вводит более строгий контроль на пограничных переходах, требуя от всех зарегистрироваться перед въездом на фоне роста случаев COVID-19.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", пишет AP.

Министр юстиции Норвегии Эмили Энгер Мель заявила, что этот шаг, который вступит в силу 26 ноября, направлен на то, чтобы "лучше контролировать приезжающих". В Норвегии, как и других европейских странах, в последнее время наблюдается рост случаев COVID-19 с увеличением количества госпитализаций.

Все люди старше 16 лет, как граждане Норвегии, так и иностранцы, должны зарегистрироваться на правительственном веб-сайте по крайней мере за три дня до въезда в страну. Там они получат подтверждение, какое власти могут спросить на пограничных пунктах пропуска. Людям без подтверждения могут отказать во въезде.

Министр здравоохранения Ингвильд Кьеркол в свою очередь призвала прекратить практику рукопожатия для поздравлений.

"Теперь я призываю всех отказаться от рукопожатий и вернуться к свободному от инфекции способу приветствия", - сказала Кьеркол.

25 сентября Норвегия отменила большинство национальных ограничений по коронавирусу, а тогдашний министр здравоохранения Бент Хои заявил, что "рукопожатие снова будет разрешено".

В среду Норвежский институт общественного здоровья заявил, что ожидает увеличения количества случаев и госпитализаций среди непривитых взрослых и пожилых людей к Рождеству.