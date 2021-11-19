Нідерланди і цьогоріч заборонять феєрверки на Новий рік

Нідерланди і цього року запровадять національну заборону на феєрверки в зимові свята.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NOS.

Як зазначається, в уряді вважають, що тиск на лікарні високий через коронавірус, і не варто збільшувати його сотнями постраждалих від інцидентів з феєрверками.

Минулого року також діяла національна заборона на феєрверки у зв'язку з коронавірусом. Це призвело до значно меншої кількості інцидентів. До лікарень звернулися 108 осіб із травмами, 275 – до лікарів загальної практики. Середня кількість поранених в інші роки становила понад тисячу.

Асоціація муніципалітетів Нідерландів і мери цього тижня звернулися до уряду з проханням накласти заборону на продаж і запалювання феєрверків і цього року.

Міністри внутрішніх справ і юстиції та безпеки заявили сьогодні вранці перед початком засідання Ради міністрів, що дуже серйозно ставляться до сигналів мерів.