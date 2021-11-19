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Нидерланды и в этом году запретят фейерверки на Новый год

Пятница, 19 ноября 2021, 16:05

Нидерланды и в этом году введут национальный запрет на фейерверки в зимние праздники.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NOS.

Как отмечается, в правительстве считают, что давление на больницы высоко из-за коронавируса, и не стоит увеличивать его сотнями пострадавших от инцидентов с фейерверками.

В прошлом году также действовал национальный запрет на фейерверки в связи с коронавирусом. Это привело к гораздо меньшему количеству инцидентов. В больницы обратились 108 человек с травмами, 275 – к врачам общей практики. Среднее количество раненых в другие годы составило более тысячи.

Ассоциация муниципалитетов Нидерландов и мэры на этой неделе обратились к правительству с просьбой наложить запрет на продажу и зажигание фейерверков в этом году.

Министры внутренних дел и юстиции и безопасности заявили сегодня утром перед началом заседания Совета министров, что очень серьезно относятся к сигналам мэров.

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Нидерланды
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