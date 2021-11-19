Німецьку армію можуть залучити до перевезення хворих на COVID-19 в інші регіони

У зв’язку з надзвичайною ситуацією з коронавірусом у відділеннях інтенсивної терапії Бундесвер вже готується до транспортування пацієнтів у межах Німеччини на спеціальному літаку ВПС.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", пише Spiegel.

З початку наступного тижня ВПС планують перевозити пацієнтів на санітарному літаку A400M з особливо постраждалих регіонів, таких як Баварія або Саксонія, до інших лікарень, якщо в окремих відділеннях інтенсивної терапії більше не буде ліжок.

A400M, на борту якого є кілька відділень інтенсивної терапії, зазвичай використовується для того, щоб доставити важко поранених людей додому з місій за кордоном.

Під час перших хвиль коронавірусу ВПС доставили десятки заражених солдатів з Афганістану чи Африки за допомогою так званих літаків MEDEVAC. Поки що конкретних запитів щодо таких рейсів не надходило.

У збройних силах, однак, стверджують, що краще підготуватися, щоб мати можливість швидко реагувати в надзвичайній ситуації.