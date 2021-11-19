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Укр / Рус
Укр / Рус

Немецкую армию могут привлечь к перевозке больных COVID-19 в другие регионы

Пятница, 19 ноября 2021, 16:54

В связи с чрезвычайной ситуацией с коронавирусом в отделениях интенсивной терапии Бундесвер уже готовится к транспортировке пациентов в пределах Германии на специальном самолете ВВС.

Об этом, как сообщает Европейская правда, пишет Spiegel.

С начала следующей недели ВВС планируют перевозить пациентов на санитарном самолете A400M из особо пострадавших регионов, таких как Бавария или Саксония, в другие больницы, если в отдельных отделениях интенсивной терапии больше не будет коек.

A400M, на борту которого есть несколько отделений интенсивной терапии, обычно используется для того, чтобы доставить тяжело раненых людей домой из миссий за границей.

В первые волны коронавируса ВВС доставили десятки зараженных солдат из Афганистана или Африки с помощью так называемых самолетов MEDEVAC. Пока конкретных запросов на такие рейсы не поступало.

Вооруженные силы, однако, утверждают, что лучше подготовиться, чтобы иметь возможность быстро реагировать в чрезвычайной ситуации.

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Германия
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