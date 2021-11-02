Греція міркує над посиленням обмежень на тлі рекорду заражень

З огляду на недавнє погіршення епідемічної ситуації в Греції очікується, що комітет експертів з інфекційних захворювань розгляне посилення заходів у середу.

Про це, як пише "Європейська правда", пише Ekathimerini.

Зокрема, зазначені заходи передбачають збільшення соціальної дистанції в змішаних приміщеннях ресторанів і барів з 1,5 метра до 2, а також зменшення кількості людей, які можуть сидіти за столом, з 10, можливо, до шести.

Також є пропозиції щодо посилення тестування невакцинованих працівників сфери громадського харчування та розваг. Це означало б три експрес-тести на тиждень замість поточних двох за власний кошт.

Більше того, буде також розглянуто пропозицію про те, щоб на вулиці не було музики.

Також буде обговорено модифікацію відкритих змішаних розважальних закладів. Відповідно до цієї пропозиції, відкриті приміщення можуть мати щити від холоду, але тільки якщо вони відкриті з боків. При наявності бортів вони не повинні перевищувати 1,3 метра у висоту, інакше вони вважатимуться закритими просторами.

Напередодні у Греції зареєстрували 5449 нових випадків зараження коронавірусом, що є найвищим щоденним показником з початку пандемії.