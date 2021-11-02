Греция думает над усилением ограничений на фоне рекорда заражений

Учитывая недавнее ухудшение эпидемической ситуации в Греции, ожидается, что комитет экспертов по инфекционным заболеваниям рассмотрит усиление противоэпидемических мер в среду.

Об этом, как пишет "Европейская правда", пишет Ekathimerini.

В частности, указанные меры предполагают увеличение социальной дистанции в смешанных помещениях ресторанов и баров с 1,5 метра до 2, а также уменьшение количества людей, которые могут сидеть за столом, с 10, возможно, до шести.

Также есть предложения по усилению тестирования невакцинированных работников общественного питания и развлечений. Это означало бы три экспресс-теста в неделю вместо нынешних двух за свой счет.

Более того, будет также рассмотрено предложение о том, чтобы на улице не было музыки.

Также будет обсуждаться модификация открытых смешанных развлекательных заведений. Согласно этому предложению открытые помещения могут иметь щиты от холода, но только если они открыты по бокам. При наличии бортов они не должны превышать 1,3 метра в высоту, иначе они будут считаться закрытыми пространствами.

Накануне в Греции зарегистрировали 5449 новых случаев заражения коронавирусом, что является самым высоким ежедневным показателем с начала пандемии.