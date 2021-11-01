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У Греції рекордна кількість щоденних випадків COVID-19 з початку пандемії

Понеділок, 1 листопада 2021, 19:21

За останні 24 години у Греції зареєстровано 5449 нових випадків зараження коронавірусом, що є найвищим щоденним показником з початку пандемії.

Про це пише Ekathimerini, повідомляє "Європейська правда".

Нові випадки були виявлені на основі 82593 тестів, показник позитивних становить 6,59%. Попередній максимум нових випадків було зафіксовано у суботу – 4696.

52 людини померли від COVID-19 минулої доби, внаслідок чого загальна кількість пов'язаних з коронавірусом смертей збільшилася до 15 990.

Нині у відділеннях інтенсивної терапії Греції перебувають 430 пацієнтів із коронавірусом.

Аттика, найгустонаселеніший регіон Греції, повідомила про найбільшу кількість нових випадків захворювання - 1021, при цьому на другому місці знаходиться північне портове місто Салоніки з 828 випадків.

Прессекретар уряду Янніс Ойконому закликав греків пройти вакцинацію, яка просувається повільнішими темпами, ніж очікувала влада.

"Ми ще не закінчили із COVID. Поки є невакциновані люди, вірус знаходить відповідний ґрунт для поширення. Ми сумуємо про людські жертви через невакцинацію, і це не може і не повинно продовжуватися", - сказав Ойконому.

Згідно з останніми даними, близько 60,5% греків вакциновано проти COVID-19, що менше, ніж у середньому по Європейському Союзу (64,7%).

Нагадаємо, 25 жовтня у Греції набуло чинності рішення уряду, згідно з яким рекомендована відстань, якої люди повинні дотримуватися, щоб запобігти поширенню COVID-19, була скорочена з 2 метрів до 1,5 метра.

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Греція Коронавірус Епідемія у цифрах
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