У Чехії зафіксували максимум нових хворих на COVID з березня
У понеділок 1 листопада в Чехії було зареєстровано 7591 новий випадок зараження коронавірусом, що є максимальним показником з кінця березня.
Як повідомляє "Європейська правда", про це пише чеське видання iDnes.
У лікарнях перебувають 1813 осіб, з яких 284 у тяжкому стані у відділеннях інтенсивної терапії. Близько 125 пацієнтів підключено до штучної вентиляції легень. Число R, яке показує, скількох осіб може інфікувати одна людина, становить 1,30.
Водночас, хоча кількість нових випадків інфікування швидко зростає, нині показники все ще нижчі, ніж торік, коли в будні дні реєструвалося понад 11 та 15 тисяч випадків щоденно. На початку листопада минулого року близько 7500 осіб було госпіталізовано і понад 1100 пацієнтів із коронавірусом перебували у тяжкому стані.
За словами директора Інституту охорони здоров'я та статистичної інформації Ладислава Душека, нині хвороба здебільшого поширюється серед нещепленого дорослого населення. Ще у вересні хвороба більше поширювалась серед молоді, а зараз це не так.
За словами Душека, кількість нових випадків невдовзі може перевищувати 9000 на день, а загальна кількість госпіталізованих може дуже швидко зрости до 3000, кількість людей у відділеннях інтенсивної терапії може подвоїтися.
Днями міністр охорони здоров'я Чехії Адам Войтех назвав нинішнє поширення коронавірусу в країні епідемією нещеплених.
З понеділка, 25 жовтня, в Чехії почали вимагати носити респіратори у закритих приміщеннях.
Через погіршення ситуації уряд вирішив вимагати ковід-сертифікати для відвідування ресторанів з 1 листопада.