У Чехії зафіксували максимум нових хворих на COVID з березня

У понеділок 1 листопада в Чехії було зареєстровано 7591 новий випадок зараження коронавірусом, що є максимальним показником з кінця березня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише чеське видання iDnes.

У лікарнях перебувають 1813 осіб, з яких 284 у тяжкому стані у відділеннях інтенсивної терапії. Близько 125 пацієнтів підключено до штучної вентиляції легень. Число R, яке показує, скількох осіб може інфікувати одна людина, становить 1,30.

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Водночас, хоча кількість нових випадків інфікування швидко зростає, нині показники все ще нижчі, ніж торік, коли в будні дні реєструвалося понад 11 та 15 тисяч випадків щоденно. На початку листопада минулого року близько 7500 осіб було госпіталізовано і понад 1100 пацієнтів із коронавірусом перебували у тяжкому стані.

За словами директора Інституту охорони здоров'я та статистичної інформації Ладислава Душека, нині хвороба здебільшого поширюється серед нещепленого дорослого населення. Ще у вересні хвороба більше поширювалась серед молоді, а зараз це не так.

За словами Душека, кількість нових випадків невдовзі може перевищувати 9000 на день, а загальна кількість госпіталізованих може дуже швидко зрости до 3000, кількість людей у відділеннях інтенсивної терапії може подвоїтися.

Днями міністр охорони здоров'я Чехії Адам Войтех назвав нинішнє поширення коронавірусу в країні епідемією нещеплених.

З понеділка, 25 жовтня, в Чехії почали вимагати носити респіратори у закритих приміщеннях.

Через погіршення ситуації уряд вирішив вимагати ковід-сертифікати для відвідування ресторанів з 1 листопада.