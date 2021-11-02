В Чехии зафиксировали максимум новых больных COVID-19 с марта

В понедельник 1 ноября в Чехии был зарегистрирован 7591 новый случай заражения коронавирусом, что является максимальным показателем с конца марта.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет чешское издание iDnes.

В больницах находятся 1813 человек, из которых 284 - в тяжелом состоянии в отделениях интенсивной терапии. Около 125 пациентов подключены к искусственной вентиляции легких. Число R, показывающее, скольких человек может инфицировать один больной, составляет 1,30.

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В то же время, хотя количество новых случаев инфицирования быстро растет, показатели все еще ниже, чем в прошлом году, когда в будние дни регистрировалось более 11 и 15 тысяч случаев ежедневно. В начале ноября прошлого года около 7500 человек были госпитализированы и более 1100 пациентов с коронавирусом находились в тяжелом состоянии.

По словам директора Института здравоохранения и статистической информации Ладислава Душека, сейчас болезнь в основном распространяется среди непривитого взрослого населения. Еще в сентябре болезнь больше распространялась среди молодежи, а сейчас это не так.

По словам Душека, количество новых случаев может вскоре превышать 9000 в день, а общее количество госпитализированных может очень быстро возрасти до 3000, количество людей в отделениях интенсивной терапии может удвоиться.

На днях министр здравоохранения Чехии Адам Войтех назвал нынешнее распространение коронавируса в стране эпидемией непривитых.

С понедельника, 25 октября, в Чехии потребовали носить респираторы в закрытых помещениях.

Из-за ухудшения ситуации правительство решило требовать ковид-сертификаты для посещения ресторанов с 1 ноября.