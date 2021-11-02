Кремль назвав "неякісними вкидами" публікації про перекидання військ РФ до кордону з Україною

Прессекретар президента Росії Дмитрій Пєсков назвав інформацію американських ЗМІ про переміщення російських військ до українського кордону "неякісними вкидами".

Пєскова цитує російське агентство "Интерфакс", пише "Європейська правда".

Пєскова попросили прокоментувати статтю видання Politico, яке опублікувало супутникові знімки пересування російської військової техніки поблизу міста Єльня Смоленської області, стверджуючи, що Росія концентрує своїх військових біля кордону з Україною.

Також його увагу звернули на нещодавню публікацію The Washington Post, яка писала про пересування російської техніки поблизу українського кордону.

За словами Пєскова, до статей щодо ситуації на кордоні з Україною було прикріплено карти з білоруськими кордонами.

"Якість цих публікацій навіть не варто коментувати, і загалом на них не варто звертати жодної уваги, тому що ви самі бачили, що там йдеться про кордон з Україною, показують кордон із Білоруссю і так далі", - відреагував представник Кремля.

За його словами, "сама ця якість найкраще свідчить про те, що не варто витрачати час на знайомство з такими неякісними вкидами".

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Крім того, Пєсков сказав, що пересування російської військової техніки на її території є виключно внутрішньою справою Росії.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони не підтвердили інформацію про нарощування російських військ поблизу державних кордонів України.

Офіційний представник Пентагону Джон Кірбі заявив у понеділок, що Пентагон уважно стежить за Україною на тлі повідомлень про нове скупчення російських військ на кордоні.