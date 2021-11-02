Кремль назвал "некачественными вбросами" публикации о переброске войск РФ к границе с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал информацию американских СМИ о перемещении российских войск к украинской границе "некачественными вбросами".

Пескова цитирует российское агентство "Интерфакс", пишет "Европейская правда".

Пескова попросили прокомментировать статью издания Politico, опубликовавшего спутниковые снимки передвижения российской военной техники вблизи города Ельня Смоленской области, утверждая, что Россия концентрирует своих военных у границы с Украиной.

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Также его внимание обратили на недавнюю публикацию The Washington Post, которая писала о передвижении российской техники вблизи украинской границы.

По словам Пескова, к статьям по ситуации на границе с Украиной были прикреплены карты с белорусскими границами.

"Качество этих публикаций даже не стоит комментировать, и в общем-то на них не стоит обращать никакого внимания, потому что вы сами видели, что там речь идет о границе с Украиной, а показывают границу с Беларусью и так далее", - отреагировал представитель Кремля.

По его словам, "само это качество лучше всего свидетельствует о том, что не стоит тратить время на знакомство с такими некачественными вбросами".

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Кроме того, Песков сказал, что передвижение российской военной техники на ее территории является исключительно внутренним делом России.

В Главном управлении разведки Министерства обороны не подтвердили информацию о наращивании российских войск вблизи государственных границ Украины.

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил в понедельник, что Пентагон внимательно следит за Украиной на фоне сообщений о новом скоплении российских войск на границе.