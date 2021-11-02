Міністерка уряду Естонії пішла з посади через суперечку щодо компенсацій збитків від карантину

Міністерка культури в естонському уряді Аннелі Отт оголосила про свою відставку на тлі критики від представників сфери та розбіжностей з колегами в уряді щодо компенсацій збитків культурної галузі від карантинних обмежень.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє естонський мовник ERR.

Аннелі Отт представляє Центристську партію, коаліційного партнера "Партії реформ" прем’єрки Каї Каллас. Це перша відставка в її уряді.

Міністерка заявила, що це було для неї складним рішенням, але вона більше не може очолювати Мінкульт.

Головною причиною вона назвала розбіжності з урядом щодо карантинних обмежень для закладів культури та компенсацій у зв’язку з цим.

"Моя позиція як міністра культури полягає у тому, що у разі обмежень, які заважають сфері отримувати прибуток, потрібно забезпечити фінансову підтримку. І ця позиція не збігається з рішеннями уряду… і з підходом партії, що очолює уряд, хоча я не раз піднімала це питання", - заявила Отт.

Аннелі Отт відома також тим, що досі не зробила щеплення від коронавірусу, і лише зараз повідомила, що все ж вакцинується. При цьому вона наголошує, що не є противником вакцинації як такої.

"Зараз склалася ситуація, коли людина з негативним тестом в багатьох сферах вже не може потрапити на роботу. Потрібно знайти рішення, яке б дозволило нам бути безпечними одне для одного, але при цьому люди мали можливість ходити на роботу. І це причини, через які я вирішила, що не можу залишатися міністром культури у цьому уряді", - додала вона.

"Відставка міністра культури у ситуації, коли вона відчуває, що не може достатньо добре відстоювати в уряді свою сферу - єдиний можливий крок. Бажаю Аннелі Отт всього найкращого", - прокоментувала рішення міністерки Кая Каллас.

Після відставки Аннелі Отт може стати депутаткою парламенту.