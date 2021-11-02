Министр правительства Эстонии ушла с поста из-за спора о компенсациях ущерба от карантина

Министр культуры в эстонском правительстве Аннели Отт объявила о своей отставке на фоне критики от представителей отрасли и разногласий с коллегами в правительстве относительно компенсаций ущерба культурной сфере от карантинных ограничений.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает эстонский вещатель ERR.

Аннели Отт представляет Центристскую партию, коалиционного партнера "Партии реформ" премьера Каи Каллас. Это первая отставка в ее правительстве.

Министр заявила, что это было для нее сложным решением, но она больше не может возглавлять Минкульт.

Главной причиной она назвала разногласия с правительством относительно карантинных ограничений для учреждений культуры и компенсаций в этой связи.

"Моя позиция как министра культуры состоит в том, что в случае ограничений, мешающих отрасли получать прибыль, нужно обеспечить финансовую поддержку. И эта позиция не совпадает с решениями правительства… и с подходом возглавляющей правительство партии, хотя я не раз поднимала это вопрос", - заявила Отт.

Аннели Отт известна также тем, что до сих пор не привилась от коронавируса, и только сейчас сообщила, что все же вакцинируется. При этом она отмечает, что не противник вакцинации как таковой.

"Сейчас сложилась ситуация, когда человек с отрицательным тестом во многих сферах уже не может попасть на работу. Нужно найти решение, которое позволило бы нам быть безопасными друг для друга, но при этом люди имели возможность ходить на работу. И это причины, по которым я решила, что не могу оставаться министром культуры в этом правительстве", – добавила она.

"Отставка министра культуры в ситуации, когда она чувствует, что не может достаточно хорошо отстаивать в правительстве свою сферу – единственный возможный шаг. Желаю Аннели Отт всего наилучшего", – прокомментировала решение министра Кая Каллас.

После отставки Аннели Отт может стать депутатом парламента.