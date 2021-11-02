Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Министр правительства Эстонии ушла с поста из-за спора о компенсациях ущерба от карантина

Вторник, 2 ноября 2021, 13:31

Министр культуры в эстонском правительстве Аннели Отт объявила о своей отставке на фоне критики от представителей отрасли и разногласий с коллегами в правительстве относительно компенсаций ущерба культурной сфере от карантинных ограничений.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает эстонский вещатель ERR.

Аннели Отт представляет Центристскую партию, коалиционного партнера "Партии реформ" премьера Каи Каллас. Это первая отставка в ее правительстве.

Министр заявила, что это было для нее сложным решением, но она больше не может возглавлять Минкульт.

Главной причиной она назвала разногласия с правительством относительно карантинных ограничений для учреждений культуры и компенсаций в этой связи.

"Моя позиция как министра культуры состоит в том, что в случае ограничений, мешающих отрасли получать прибыль, нужно обеспечить финансовую поддержку. И эта позиция не совпадает с решениями правительства… и с подходом возглавляющей правительство партии, хотя я не раз поднимала это вопрос", - заявила Отт.

Аннели Отт известна также тем, что до сих пор не привилась от коронавируса, и только сейчас сообщила, что все же вакцинируется. При этом она отмечает, что не противник вакцинации как таковой.

"Сейчас сложилась ситуация, когда человек с отрицательным тестом во многих сферах уже не может попасть на работу. Нужно найти решение, которое позволило бы нам быть безопасными друг для друга, но при этом люди имели возможность ходить на работу. И это причины, по которым я решила, что не могу оставаться министром культуры в этом правительстве", – добавила она.

"Отставка министра культуры в ситуации, когда она чувствует, что не может достаточно хорошо отстаивать в правительстве свою сферу – единственный возможный шаг. Желаю Аннели Отт всего наилучшего", – прокомментировала решение министра Кая Каллас.

После отставки Аннели Отт может стать депутатом парламента.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Эстония
powered by lun.ua

Статьи

Разделенные Трампом: как в США преодолевают раскол, созданный президентом-шоуменом

Считаете, что украинское общество уникально расколото и концентрируется на вражде? Посмотрите на США! (укр.)
2 ноября 2021 — Владимир Дубовик, Сергей Сидоренко

Не только из-за Ватикана: как в Италии сорвали принятие закона о правах ЛГБТ+

Впервые в истории республики Ватикан отправил официальную ноту в парламент Италии и открыто вмешался в законодательный процесс (укр.)
1 ноября 2021 — Ярина Груша-Поссамай, для Европейской правды

Не спасенные Саакашвили: оппозиция всухую проиграла выборы в Грузии, но продолжит борьбу

Грузинская власть снова празднуют победу – Центризбирком фиксирует ее преимущество даже в городах, где лидировала оппозиция. Это наверняка станет толчком для нового противостояния (укр.)
31 октября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда