У Румунії зафіксували максимум смертей від COVID-19 з початку пандемії

Влада Румунії у вівторок повідомила про рекордну з початку пандемії кількість смертей від коронавірусу за день.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", пише портал Digi24.

За останню добу в країні зафіксовано 591 смертельний випадок.

Також за останню добу у Румунії виявили 11073 нові випадки коронавірусу.

Станом на 2 листопада в Румунії зареєстровано 1 666 097 випадків зараження коронавірусом, з них 8 636 – повторно інфіковані пацієнти, які отримали позитивний результат тесту більше ніж за 180 днів після першого. Загалом від наслідків вірусу померли 48 660 осіб, свідчать офіційні дані.

Румунія друга з кінця за рівнем вакцинації у ЄС. Близько 37% її жителів повністю вакциновані.