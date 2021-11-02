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Укр / Рус
Укр / Рус

В Румынии зафиксировали максимум смертей от COVID-19 с начала пандемии

Вторник, 2 ноября 2021, 13:51

Власти Румынии во вторник сообщили о рекордном с начала пандемии количестве смертей от коронавируса за день.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", пишет портал Digi24.

За последние сутки в стране зафиксирован 591 смертельный случай.

Также за последние сутки в Румынии выявили 11 073 новых случаев коронавируса.

По состоянию на 2 ноября в Румынии зарегистрировано 1 666 097 случаев заражения коронавирусом, из них 8 636 – повторно инфицированные пациенты, получившие положительный результат теста более чем через 180 дней после первого. Всего от последствий вируса скончались 48 660 человек, свидетельствуют официальные данные.

Румыния - вторая с конца по уровню вакцинации в ЕС. Лишь около 37% жителей полностью вакцинированы.

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Румыния
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