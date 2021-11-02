У Грузії частина опозиційних депутатів відновлюють бойкот парламенту через Саакашвілі

П’ять опозиційних депутатів парламенту Грузії вирішили скласти мандати, протестуючи проти ув’язнення експрезидента Михеїла Саакашвілі, а принаймні одна фракція збирається бойкотувати роботу законодавчого органу, крім найважливіших голосувань.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє агентство "Новости-Грузия".

Фракція "Лело - партнерство для Грузії" відмовилась працювати у парламенті, доки за ув’язненим Саакашвілі не забезпечать "адекватний догляд" і не переведуть його у багатопрофільну клініку. При цьому лідер "Лело" Мамука Хазарадзе склав мандат. Решта шість депутатів "Лело" вирішили залишатись у парламенті, щоб мати можливість голосувати за конституційні зміни щодо виборів та інші найважливіші питання, зазначила депутатка фракції Саломе Самадашвілі.

До кінця дня від мандатів відмовились також лідер партії "Гірчі" Зураб Джапарідзе і троє депутатів партії Саакашвілі "Єдиний національний рух" - Нона Мамулашвілі, Анна Цитлідзе та Леван Варшаломідзе. Ще перед виборами відмовився від мандату лідер ЄНР Ніка Мелія.

Депутатка ЄНР Ека Херхеулідзе після відвідин Саакашвілі у в’язниці передала його заклик до партії бойкотувати роботу законодавчого органу, але не складати мандати.

Наразі з повідомлень не очевидно, чи вже прийняте таке рішення.

Депутатка зазначила, що Саакашвілі підтримує ідею не складати мандати з двох причин - майбутнє голосування за конституційні зміни щодо виборів, що є "обов’язком депутатів перед народом", а також можливість соратників відвідувати його у в’язниці.

Лідерка опозиційної "Республіканської партії" Хатуна Самнідзе теж висловилася проти повного бойкоту, наголошуючи, що опозиція повинна залишатись у парламенті принаймні для того, щоб проголосувати конституційні зміни щодо виборів, які забезпечать проведення наступних виборів парламенту повністю за пропорційною системою.

Детальніше про останні події у Грузії - у статті Саакашвілі не врятував: опозиція всуху програла вибори у Грузії, але продовжить боротьбу.