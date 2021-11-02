В Грузии часть оппозиционных депутатов возобновляют бойкот парламента из-за Саакашвили

Пять оппозиционных депутатов парламента Грузии решили сложить мандаты, протестуя против заключения экс-президента Михеила Саакашвили, а по крайней мере одна фракция собирается бойкотировать работу законодательного органа, кроме важнейших голосований.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает агентство "Новости-Грузия".

Фракция "Лело – партнерство для Грузии" отказалась работать в парламенте, пока за заключенным Саакашвили не обеспечат "адекватный уход" и не переведут его в многопрофильную клинику. При этом лидер "Лело" Мамука Хазарадзе сложил мандат. Остальные шесть депутатов "Лело" решили оставаться в парламенте, чтобы иметь возможность голосовать за конституционные изменения по выборам и другие важнейшие вопросы, отметила депутат фракции Саломе Самадашвили.

До конца дня от мандатов отказались также лидер партии "Горчи" Зураб Джапаридзе и три депутата партии Саакашвили "Единое национальное движение" - Нона Мамулашвили, Анна Цитлидзе и Леван Варшаломидзе. Еще перед выборами отказался от мандата лидер ЕНР Ника Мелия.

Депутат ЕНД Эка Херхеулидзе после посещения Саакашвили в тюрьме передала его призыв к партии бойкотировать работу законодательного органа, но не слагать мандаты.

Из сообщений не очевидно, принято ли такое решение.

Депутат отметила, что Саакашвили поддерживает идею не слагать мандаты по двум причинам - будущее голосование за конституционные изменения по выборам, что является "обязательством депутатов перед народом", а также возможность соратников посещать его в тюрьме.

Лидер оппозиционной "Республиканской партии" Хатуна Самнидзе тоже высказалась против полного бойкота, отмечая, что оппозиция должна оставаться в парламенте по крайней мере для того, чтобы проголосовать конституционные изменения по выборам, которые обеспечат проведение следующих выборов парламента полностью по пропорциональной системе.

Детальнее о последних событиях в Грузии - в статье Саакашвили не спас: оппозиция всухую проиграла выборы в Грузии, но продолжит борьбу.