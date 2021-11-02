У Чехії заявили, що наступний уряд не планує перехід на євро

Наступний чеський уряд не запроваджуватиме євро замість нинішньої національної валюти крони.

Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".

"Ми повинні упорядкувати наші державні фінанси, тому, навіть якщо хтось захоче (євро), у нас не буде шансу увійти зараз, тому що ми не відповідаємо критеріям", - сказав Збінек Станжура, якому прогнозують посаду міністра фінансів у новій правоцентристської коаліції.

Хоча п'ять партій, що утворюють коаліцію, загалом виступають за запровадження євро, це не входило до їхнього порядку денного на наступний чотирирічний термін.

За оцінкою міністерства, бюджетний дефіцит Чехії цього року становить 7,7% від валового внутрішнього продукту, що більш ніж удвічі перевищує 3%, передбачені для країн, що приєднується до зони євро.

"Наша давня позиція полягає в тому, що ми маємо переходити на євро лише тоді, коли це вигідно для Чеської Республіки, чого досі не було", - сказав Станжура.

Коаліція прагне узгодити урядовий порядок денний та розподіл міністерських посад до 8 листопада, коли новообрана нижня палата парламенту збереться на перше засідання.