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Укр / Рус

В Чехии заявили, что следующее правительство не планирует переход на евро

Вторник, 2 ноября 2021, 15:27

Следующее чешское правительство не будет вводить евро вместо нынешней национальной валюты кроны.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

"Мы должны привести в порядок наши государственные финансы, поэтому, даже если кто-то захочет (евро), у нас не будет шанса войти сейчас, потому что мы не отвечаем критериям", - сказал Збинек Станжура, которому прогнозируют должность министра финансов в новой правоцентристской коалиции.

Хотя пять партий, образующих коалицию, в целом выступают за введение евро, это не входило в их повестку дня на следующий четырехлетний срок.

По оценке министерства, бюджетный дефицит Чехии в этом году составляет 7,7% от валового внутреннего продукта, что более чем вдвое превышает 3%, предусмотренные для стран, присоединяющихся к зоне евро.

"Наша давняя позиция состоит в том, что мы должны переходить на евро только тогда, когда это выгодно для Чешской Республики, чего до сих пор не было", - сказал Станжура.

Коалиция стремится согласовать правительственную повестку дня и распределение министерских должностей до 8 ноября, когда новоизбранная нижняя палата парламента соберется на первое заседание.

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Чехия еврозона
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