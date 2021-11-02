В Чехии заявили, что следующее правительство не планирует переход на евро

Следующее чешское правительство не будет вводить евро вместо нынешней национальной валюты кроны.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

"Мы должны привести в порядок наши государственные финансы, поэтому, даже если кто-то захочет (евро), у нас не будет шанса войти сейчас, потому что мы не отвечаем критериям", - сказал Збинек Станжура, которому прогнозируют должность министра финансов в новой правоцентристской коалиции.

Хотя пять партий, образующих коалицию, в целом выступают за введение евро, это не входило в их повестку дня на следующий четырехлетний срок.

По оценке министерства, бюджетный дефицит Чехии в этом году составляет 7,7% от валового внутреннего продукта, что более чем вдвое превышает 3%, предусмотренные для стран, присоединяющихся к зоне евро.

"Наша давняя позиция состоит в том, что мы должны переходить на евро только тогда, когда это выгодно для Чешской Республики, чего до сих пор не было", - сказал Станжура.

Коалиция стремится согласовать правительственную повестку дня и распределение министерских должностей до 8 ноября, когда новоизбранная нижняя палата парламента соберется на первое заседание.