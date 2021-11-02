Як проходить Black Friday 2021 у Європі

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Наближається кінець листопада, а отже, в Україні вже традиційно стартує Чорна п’ятниця. Як пройде Black Friday 2021 у Європі та в чому особливість вітчизняних розпродажів — розповідаємо нижче.

Витоки традиції

Падіння цін напередодні новорічних свят почалося у США в XIX столітті. У 60-х роках XX століття в ужиток увійшов термін Black Friday. В американській культурі в останній четвер листопада святкують День подяки, який відкриває місяць різдвяних свят. Наступна після цього п’ятниця називається Чорною та знаменує неймовірні знижки від магазинів для придбання різдвяних подарунків максимально дешево. У 2021 році Чорна п’ятниця в усьому світі пройде 26 листопада.

Black Friday в Європі

Поширенню традиції в Європі сприяла популярність інтернет-платформи Amazon, яка 2016 року запропонувала своїм клієнтам неймовірні листопадові знижки. Локальним продавцям довелося адаптуватися. Першими відреагували інтернет-магазини, потім великі роздрібні мережі, маленькі магазинчики й бутики, а зараз дуже популярні організовані розпродажі в торгових центрах.

Саме європейські продавці вирішили запускати знижки за тиждень, і навіть більше, до Чорної п’ятниці за зростанням, влаштовуючи в останній день максимальне падіння цін.

Найбільший попит у Чорну п’ятницю в Європі має цифрова техніка, а також побутова техніка, одяг і взуття, дитячі товари, косметика, аксесуари, спортивний одяг та інвентар, товари для дому та, що показово, авіаквитки. Крім зменшення цін, продавці пропонують безкоштовну доставку, промокоди на наступні придбання, додаткові подарунки, пропозиції 1 + 1, гарантійне обслуговування, безкоштовні страховки до авіаквитків.

Минулого року через пандемію Чорна п’ятниця ледь не зірвалася, проте у 2021 році світ уже адаптувався до нових реалій, і підготовка до розпродажів йде повним ходом. Ще одна особливість Black Friday в Європі — наявність спеціальних сайтів, сторінок у соціальних мережах і додатків, які надають користувачам актуальні пропозиції різних офлайн- і онлайн-продавців, а також ведуть статистику найцікавіших акцій.

Варто зазначити, що паралельно із Чорною п’ятницею в Європі (особливо у Великобританії, Швеції, Данії, Франції) росте популярність так званої Зеленої, або Античорної п’ятниці — дня без шопінгу, дня розумного споживання. Учасники Green Friday навпаки піднімають ціни на свої товари, закликаючи покупців піклуватися про екологію, а виручені гроші спрямовують на благодійність.

Особливості Чорної п’ятниці в Україні

Мода на "чорноп’ятничні" знижки в Україні розвивалася так само, захоплюючи як онлайн-, так і офлайн-магазини, проте поширилася переважно у великих містах. Українська Чорна п’ятниця не закриває тиждень знижок, а скоріше знаменує відкриття новорічних розпродажів, у які вона повільно переростає.

Вітчизняна Black Friday часто мало чим відрізняється від звичайних сезонних розпродажів. І хоча зазвичай знижки поширюються на колекції минулих сезонів, з маси цікавих і вигідних листопадових пропозицій буде що вибрати. До того ж торгові центри та онлайн-майданчики проводять ночі знижок, коли максимально низькі ціни діють, наприклад, з півночі до 4:00.

Більшість покупців очікують падіння цін на техніку, товари для дому, косметику та одяг. Українська Чорна п’ятниця характеризується і тим, що вона стрімко проникла у сферу послуг: запланувавши в цей період манікюр, вечір розваг, обслуговування автомобіля або навіть туристичну поїздку, покупець може розраховувати на максимальну вигоду.

Black Friday 2021 знову буде проходити в умовах всесвітньої пандемії, і Україна не виняток, а це означає, що більшість продавців, очікуючи посилення карантину в будь-який момент, будуть робити акцент саме на онлайн-пропозиціях.