Как проходит Black Friday 2021 в Европе

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Близится конец ноября, а значит, в Украине уже традиционно стартует Черная пятница. Как пройдет Black Friday 2021 в Европе и в чем особенность отечественных распродаж — рассказываем ниже.

Black Friday в Европе

Распространению традиции в Европе способствовала популярность интернет-платформы Amazon, которая в 2016 году предложила своим клиентам невероятные ноябрьские скидки. Локальным продавцам пришлось подстраиваться.

Первыми отреагировали интернет-магазины, затем крупные розничные сети, маленькие магазинчики и бутики, а сейчас очень популярны организованные распродажи в торговых центрах. Именно европейские продавцы решили запускать скидки за неделю, и даже больше, до Черной пятницы по нарастающей, устраивая в последний день максимальное падение цен.

Наибольший спрос в Черную пятницу в Европе имеет цифровая техника, а также бытовая техника, одежда и обувь, детские товары, косметика, аксессуары, спортивная одежда и инвентарь, товары для дома и, что примечательно, авиабилеты.

Помимо уменьшения цен, продавцы предлагают бесплатную доставку, промокоды на следующие покупки, дополнительные подарки, предложения 1 + 1, гарантийное обслуживание, бесплатные страховки к авиабилетам.

В прошлом году из-за пандемии Черная пятница чуть не сорвалась, однако в 2021 году мир уже адаптировался к новым реалиям, и подготовка к распродажам идет полным ходом.

Еще одна особенность Black Friday в Европе — наличие специальных сайтов, страниц в соцсетях и приложений, которые предоставляют пользователям актуальные предложения разных офлайн- и онлайн-продавцов, а также ведут статистику самых интересных акций.

Стоит отметить, что параллельно с Черной пятницей в Европе растет популярность так называемой Зеленой, или Античерной пятницы — дня без шопинга, дня разумного потребления. Участники Green Friday наоборот поднимают цены на свои товары, призывая покупателей заботиться об экологии, а вырученные деньги направляют на благотворительность.

Особенности Черной пятницы в Украине

Мода на "чернопятничные" скидки в Украине развивалась подобным образом, захватывая как онлайн-, так и офлайн-магазины, однако распространилась преимущественно в больших городах. Украинская Черная пятница не закрывает неделю скидок, а скорее знаменует открытие новогодних распродаж, в которые она медленно перерастает.

Большинство покупателей ожидают падение цен на технику, товары для дома, косметику и одежду. Украинская Черная пятница примечательна и тем, что она стремительно проникла в сферу услуг: запланировав в этот период маникюр, вечер развлечений, обслуживание автомобиля или даже туристическую поездку, покупатель может рассчитывать на максимальную выгоду.