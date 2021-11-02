Експрезидент Франції Саркозі відмовився свідчити у справі проти своїх колишніх помічників

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі відмовився свідчити у суді у справі щодо своїх колишніх помічників, звинувачуваних у неналежній витраті коштів на соціологічні опитування, замовлені Єлисейським палацом під час його президентства.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BFMTV.

Розгляд справи почали близько двох тижнів тому, а сама справа тягнеться вже близько 10 років. Звинуваченим співробітникам Єлисейського палацу загрожує від 2 до 7 років позбавлення волі за "фаворитизм" і розтрату публічних коштів.

Саркозі у цій конкретній справі має президентський імунітет і його не можуть притягнути до відповідальності. Спершу він казав, що не з’явиться як свідок, а наказ з’явитися назвав "антиконституційним і абсолютно непропорційним".

Експрезидент промовчав на всі запитання судді, в тому числі - чи троє помічників діяли безпосередньо за його вказівками, лише раз відповівши: "Якби я лав відповідь на ваші запитання, то розподілу владних повноважень більше не існувало би".

Нагадаємо, Ніколя Саркозі був президентом Франції у 2007-2012 роках. Згодом проти нього відкрили низку справ.

1 березня Саркозі засудили до реального терміну позбавлення волі у так званій "справі про прослуховування", але за ґрати він не відправився.

У вересні 2021 його засудили на рік позбавлення волі у справі щодо махінацій, пов'язаних з фінансуванням виборчої кампанії 2012 року. Експрезидент оскаржив обидва.

Саркозі чекає ще один судовий процес - про можливе лівійське фінансування його кампанії.

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