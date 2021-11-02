Экс-президент Франции Саркози отказался свидетельствовать по делу против своих бывших помощников

Бывший президент Франции Николя Саркози отказался свидетельствовать в суде по делу своих бывших помощников, обвиняемых в ненадлежащем расходовании средств на социологические опросы, заказанные Елисейским дворцом во время его президентства.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BFMTV.

Рассмотрение дела началось около двух недель назад, а само дело тянется уже около 10 лет. Обвиняемым сотрудникам Елисейского дворца грозит от 2 до 7 лет лишения свободы за "фаворитизм" и растрату публичных средств.

У Саркози по этому конкретному делу есть президентский иммунитет и его не могут привлечь к ответственности. Сначала он говорил, что не явится как свидетель, а приказ явиться назвал "антиконституционным и совершенно непропорциональным".

Экс-президент промолчал на все вопросы судьи, в том числе - действовали ли трое помощников непосредственно по его указанию, лишь раз ответив: "Если бы я ответил на ваши вопросы, то распределения властных полномочий больше не существовало бы".

Николя Саркози был президентом Франции в 2007-2012 годах. Впоследствии против него открыли ряд дел.

1 марта Саркози приговорили к реальному сроку лишения свободы по так называемому "делу о прослушке", но за решетку он не отправился.

В сентябре 2021 года его осудили на год лишения свободы по делу о махинациях, связанных с финансированием избирательной кампании 2012 года. Экс-президент обжаловал оба.

Саркози ждет еще один судебный процесс – о возможном ливийском финансировании его кампании.

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