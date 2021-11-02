Італія розглядає можливість зберегти COVID-перепустки до березня

Міністерство охорони здоров'я Італії може продовжити використання системи COVID-перепусток до березня у зв'язку зі значним збільшенням кількості випадків коронавірусу.

Про це пише The Local, повідомляє "Європейська правда".

Заступник міністра охорони здоров'я П'єрпаоло Сілері спрогнозував, що люди в Італії будуть "вільні" на Різдво на відміну від святкових обмежень минулого року.

Водночас він наголосив, що зараз не йдеться про послаблення чи скасування правил "зелених перепусток", яка показує, що власник вакцинований, нещодавно вилікувався від COVID або має негативний результат тесту.

"Щотижнева захворюваність на національному рівні швидко і повсюдно зростає у порівнянні з попереднім тижнем, трохи нижче за поріг у 50 щотижневих випадків на 100 000 жителів. Передбачуваний рівень передачі симптоматичних випадків збільшується і наближається до епідемічного порога", - заявило Міністерство охорони здоров'я Італії.

Для продовження правил "зеленої перепустки" уряду Італії потрібно продовжити надзвичайний стан. Він був вперше оголошений у січні 2020 року і з того часу неодноразово продовжувався.

Поточна дата закінчення терміну дії - 31 грудня 2021 року, що означає, що всі правила, в тому числі правила "зеленої перепустки", також закінчуються в цей день.

Офіційні представники охорони здоров'я заявили, що майже всі регіони по всій Італії тепер класифікуються як зони помірного епідемічного ризику.