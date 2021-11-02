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Италия рассматривает возможность сохранить COVID-пропуска до марта

Вторник, 2 ноября 2021, 16:53

Министерство здравоохранения Италии может продлить использование системы COVID-пропусков до марта в связи со значительным увеличением количества случаев коронавируса.

Об этом пишет The Local, сообщает "Европейская правда".

Замминистра здравоохранения Пьерпаоло Силери спрогнозировал, что люди в Италии будут "свободны" на Рождество в отличие от праздничных ограничений в прошлом году.

В то же время он подчеркнул, что сейчас речь не идет об ослаблении или отмене правил "зеленых пропусков", которые показывают, что владелец вакцинирован, недавно вылечился от COVID или имеет отрицательный результат теста.

"Еженедельная заболеваемость на национальном уровне быстро и повсеместно растет по сравнению с предыдущей неделей, чуть ниже порога в 50 еженедельных случаев на 100 000 жителей. Предполагаемый уровень передачи симптоматических случаев увеличивается и приближается к эпидемическому порогу", - заявило Министерство здравоохранения.

Для продления правил "зеленого пропуска" правительству Италии нужно продлить чрезвычайное положение. Оно было впервые объявлено в январе 2020 года и с тех пор неоднократно продлевалось.

Текущая дата истечения срока действия – 31 декабря 2021 года, что означает, что все правила, в том числе правила "зеленого пропуска", также заканчиваются в этот день.

Официальные представители здравоохранения заявили, что практически все регионы по всей Италии сейчас классифицируются как зоны умеренного эпидемического риска.

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